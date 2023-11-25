Под Калугой открыли памятник русскому полководцу Михаилу Воротынскому, в Петербурге -- памятник министру Уварову

Памятник князю и полководцу Михаилу Воротынскому открыли в Воротынске Калужской области. Он изображён в доспехах, украшенных гравировками, со шлемом в руке, другая рука лежит на рукояти меча, находящегося в ножнах.

Министр внутренней политики региона Олег Калугин отметил:

"Сегодня мы восстанавливаем историческую справедливость. Фигура Михаила Воротынского в истории была недооценена, он был великим деятелем. Его называют одним из героев взятия Казани, важно отметить, что именно Воротынский был и одним из главных героев [битвы при Молодях]. <...> Если бы не подвиг Воротынского, неизвестно бы как сложилась история нашей Родины".

В 1571 году князь Воротынский разработал первый в России устав пограничной сторожевой службы.

Скульптор Анастасия Клыкова.

В Петербурге открыли памятник министру народного просвещения Российской империи графу Сергею Уварову. Его установили перед главным зданием СПбГУ на Университетской набережной. Сергей Семёнович Уваров был не только министром, но и ученым-филологом, востоковедом, выдающимся специалистом по древнегреческой культуре и президентом Императорской Академии наук.

Скульптор Салават Щербаков.