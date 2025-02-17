Женщина и ребёнок ранены при украинской атаке на Кубань, погибший и раненые в Херсонской области

Два частных дома повреждены после атаки украинских БПЛА в Славянске-на-Кубани Краснодарского края, ранена
четырёхлетняя девочка.
В результате падения обломков БПЛА в посёлке Ильском Северского района Краснодарского края повреждены 12 домов, ранена
женщина.
Мощный пожар
вспыхнул при атаке украинских беспилотников на Ильский нефтеперерабатывающий завод.
Нефтеперекачивающая станция Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае также подверглась атаке БПЛА. Промежуточная нефтеперекачивающая станция Кропоткинская выведена из эксплуатации. Нефть перекачивают на сниженных режимах, минуя повреждёную станцию.
В Херсонской области трое раненых в результате украинских обстрелов в Новой Каховке и Голой Пристани, погиб мирный житель в Каховке, ещё двое ранены.