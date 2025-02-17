 

Женщина и ребёнок ранены при украинской атаке на Кубань, погибший и раненые в Херсонской области

Два частных дома повреждены после атаки украинских БПЛА в Славянске-на-Кубани Краснодарского края, ранена четырёхлетняя девочка.
В результате падения обломков БПЛА в посёлке Ильском Северского района Краснодарского края повреждены 12 домов, ранена женщина.
Мощный пожар вспыхнул при атаке украинских беспилотников на Ильский нефтеперерабатывающий завод.
Нефтеперекачивающая станция Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае также подверглась атаке БПЛА. Промежуточная нефтеперекачивающая станция Кропоткинская выведена из эксплуатации. Нефть перекачивают на сниженных режимах, минуя повреждёную станцию.

В Херсонской области трое раненых в результате украинских обстрелов в Новой Каховке и Голой Пристани, погиб мирный житель в Каховке, ещё двое ранены. 


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