Пожар в Ростовской области, на территории Курской найдено 300 суббоеприпасов ATACMS

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Пожар на промышленном объекте в Каменском районе Ростовской области начался после массированной атаки беспилотников ВСУ. Предположительно, горит нефтебаза. 
В курском Глушкове украинскими обстрелами сильно повреждено здание школы, где обучались шестьсот детей. Спасатели нашли в Курской области три сотни суббоеприпасов ракеты ATACMS. Сообщается об атаке множества украинских дронов на Большесолдатский район, повреждены легковые автомобили.
В белгородском Шебекине атакой дронов повреждены частные дома и ЛЭП.
В ДНР ВСУ обстреляли Докучаевск, повреждены восемь частных жилых домов, четыре автомобиля. 
В Пологах Запорожской области в результате обстрела ВСУ 3000 человек остались без электричества
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