Пожар в Ростовской области, на территории Курской найдено 300 суббоеприпасов ATACMS

Пожар на промышленном объекте в Каменском районе Ростовской области начался после массированной атаки беспилотников ВСУ. Предположительно
, горит нефтебаза.
В курском Глушкове украинскими обстрелами сильно повреждено здание школы, где обучались шестьсот детей. Спасатели нашли в Курской области три сотни суббоеприпасов ракеты ATACMS. Сообщается об атаке множества украинских дронов на Большесолдатский район, повреждены легковые автомобили.
В белгородском Шебекине атакой дронов повреждены
частные дома и ЛЭП.
В ДНР ВСУ обстреляли Докучаевск, повреждены
восемь частных жилых домов, четыре автомобиля.
В Пологах Запорожской области в результате обстрела ВСУ 3000 человек остались без электричества
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