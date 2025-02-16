За три года РФ выдаст иностранным заёмщикам 1,6 триллиона рублей

РФ реструктурировала обязательства 22 стран на сумму почти $30 млрд за последние 25 лет, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

В ближайшие три года РФ планирует выдавать по $5,2 млрд в год государственных кредитов другим странам, следует из закона о федеральном бюджете. Всего РФ предоставит иностранным заёмщикам ссуд на 1,6 трлн рублей в следующую трёхлетку. Это на 10% больше, чем было заложено в предыдущем бюджете на 2024-2026 годы (1,4 трлн рублей).

По данным Всемирного банка на 2019 год, РФ была пятой в рейтинге крупнейших кредиторов для развивающихся государств.

