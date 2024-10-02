РФ планирует выдать другим странам кредитов на 1,6 трлн рублей за три года

РФ в 2025-2027 годах выдаст государственные кредиты другим странам на сумму 1,6 триллиона рублей: в 2025 году Москва выделит иностранным государствам 501 миллиард рублей, в 2026 году — 520 миллиардов, а в 2027-м — 536,6 миллиардов. В сумме это на 10 процентов больше, чем было заложено в бюджет на 2024-2026 годы.

План по возврату другими странами кредитов скромнее: в 2024 году с других стран планируется получить 49,7 миллиарда рублей, в 2025-м — 165,8 миллиарда. В следующие два года этот план выше — 297 миллиардов в 2026-м и 201 миллиард в 2027-м.