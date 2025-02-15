 

Внучки Горбачёва живут в Германии, продают водку "Зеленский" и переводят деньги ВСУ

 

Внучки последнего генсека СССР Михаила Горбачёва, 45-летняя Ксения Горбачёва и 37-летняя Анастасия Вирганская, живут в элитных домах в Германии, продают водку «Зеленский» и переводят деньги ВСУ.

Обе женщины учились в РФ в МГИМО, переехали в Берлин в 2010-х годах.

Старшая сестра занималась коллекционными винами, а после начала СВО предлагала купить водку «Зеленский», и все вырученные деньги переводила ВСУ.

Супруг младшей сестры Дмитрий Зангиев играет в берлинской психоделик-дум-хард-рок-группе Abanamat, которая выпустила песню Stop War in Ukraine ("Остановите войну на Украине"). Полученные от слушателей деньги также отправляются в поддержку Украины.

Известно, что семья Горбачевых продала трёхсотметровую московскую квартиру и купила исторический замок Хубертуса площадью 570 квадратных метров, расположенный в Бавариии на берегу озера Тегернзее, стоимостью семь миллионов евро. 


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