Очередной искатель убежища наехал на толпу людей в Германии, во Пскове мигранты готовили теракт

По подозрению в умышленном наезде на пеших демонстрантов в Мюнхене задержан 24-летний соискатель убежища из Афганистана. Ранее он уже попадал в поле зрении полиции из-за краж и наркотиков. Перед тем, как наехать на людей, он увеличил скорость. Пострадали не менее 28 человек, двое - тяжело.

ФСБ уничтожила исламистов, готовивших теракт на вокзале во Пскове. Среди них четверо граждан Средней Азии.

В курском Льгове, где из-за отравления шаурмой в сентябре 2023 года погибла девушка и пострадали ещё более 20 человек, осудили Мансуршоха Фаезова (на 4 года), Шахриеру Фаезову, Дилбар Сангову (на 2 года 6 месяцев). Их лишили права заниматься деятельностью рыночных киосков и торговых палаток по приготовлению пищи всего лишь на 2 года.

В Ленинском городском округе Подмосковья мигрант зарезал свою жену.

В подмосковном Видном мигрант убил свою жену камнем по голове.

В Ленобласти пятнадцатилетний мигрант из Таджикистана изнасиловал третьеклассницу.