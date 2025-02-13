В Израиле состоялась свадьба дочери главного раввина РФ Берла Лазара и сына главного раввина Одессы Авраама Вольфа. Среди гостей были известные русофобы: главный раввин Украины Моше Асман и главный раввин Днепропетровской области Шмуэль Каминецкий.

Авраам Вольф сам известен своей антироссийской позицией и подчёркиванием, что он считает Украину самой безопасной страной для евреев, "страной, где я чувствую себя абсолютно свободным человеком и в полной безопасности" - даже несмотря на то, что за 30 лет не выучил мову.

Главный раввин Днепропетровсĸой области Шмуэль Каминецĸий в 2014 году в ходе отмечания Пурима заявил , что «Путин - новый Аман» (враг еврейского народа, которому нужно желать смерти). Главный раввин Украины христианофоб Моше Асман благословлял террористическую организацию «Азов» (внесена в список террористов и экстремистов, запрещена в России) и лично просил Зеленского запретить УПЦ.

В то же время главный раввин России Берл Лазар не выступает на стороне России, а занимает исключительно примиренческую позицию.