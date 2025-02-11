 

Священник рассказал об ошибках при эвакуации в Судже

 

Протоиерей Свято-Троицкого храма в Судже Евгений Шестопалов обозначил ошибки властей Курской области при организации эвакуации жителей в начале вторжения ВСУ в августе прошлого года. По словам священника, своевременная эвакуация не была организована из-за указаний региональных чиновников. Они рекомендовали «не создавать панику», но такой подход был ошибкой из-за недооценки угрозы. В итоге за отсутствие организованной эвакуации были наказаны не те, кто действительно несёт ответственность. Например глава Суджанского района Александр Богачёв помогал проводить эвакуацию, но был уволен как "крайний". В числе тех, кто призывал оставаться на местах и не паниковать, был председатель комитета региональной безопасности Михаил Горбунов. Он тоже ушёл со своего поста.

Кроме того, Шестопалов указал, что до сих пор нет понимания, кто и как вернет тысячи жителей, пропавших на захваченных территориях, и на непонятный порядок компенсаций эвакуировавшимся: им надо как-то "подтвердить" разрушение своего жилья.

Шестопалов в первые дни вторжения записал видео из Свято-Троицкого храма в Судже на фоне звуков обстрелов. «Город в хлам», — говорил он. Также он отметил, что эвакуировавшихся мирных жителей преследовали дроны ВСУ,

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