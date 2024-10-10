Украинцы захватили мирных жителей Суджанского района и согнали их в интернат

Ряд сотрудников суджанской больницы

, эвакуировавшихся после вторжения ВСУ

технического персонала больницы — поваров, уборщиц и сотрудниц регистратуры. По закону работодатель обязан выплатить работникам две трети оклада за вынужденный простой, однако добиться получения денег удалось лишь медицинским работникам.

«Прочий персонал — это не люди? Как жить?! Всю жизнь отдать любимой работе и под старость оказаться на улице без какой-либо помощи?» — задалась вопросом повар суджанской больницы Любовь.