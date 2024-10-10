Украинцы захватили мирных жителей Суджанского района и согнали их в интернат

Бойцы ВСУ захватили мирных жителей Суджанского района Курской области и согнали их в здание школы-интерната в Судже, сказал глава района Александр Богачев. Он отметил,
что это подтверждается видеороликами, которые снимают сами же украинцы.
Житель Суджанского района Курской области рассказал
, как украинские солдаты и наемники в упор расстреляли его брата, а также трех детей - ребят лет двенадцати, - которые пытались уехать из населенного пункта Малая Локня на мопеде. Он также подтвердил, что операторы украинских дронов сразу начали охоту на гражданские автомобили.