 

Украинцы захватили мирных жителей Суджанского района и согнали их в интернат

Бойцы ВСУ захватили мирных жителей Суджанского района Курской области и согнали их в здание школы-интерната в Судже, сказал глава района Александр Богачев. Он отметил, что это подтверждается видеороликами, которые снимают сами же украинцы.
Житель Суджанского района Курской области рассказал, как украинские солдаты и наемники в упор расстреляли его брата, а также трех детей - ребят лет двенадцати, - которые пытались уехать из населенного пункта Малая Локня на мопеде. Он также подтвердил, что операторы украинских дронов сразу начали охоту на гражданские автомобили.

Ряд сотрудников суджанской больницы, эвакуировавшихся после вторжения ВСУ, остались без зарплат. Это касается технического персонала больницы — поваров, уборщиц и сотрудниц регистратуры. По закону работодатель обязан выплатить работникам две трети оклада за вынужденный простой, однако добиться получения денег удалось лишь медицинским работникам. «Прочий персонал — это не люди? Как жить?! Всю жизнь отдать любимой работе и под старость оказаться на улице без какой-либо помощи?» — задалась вопросом повар суджанской больницы Любовь.

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