 

КС РФ признал законным увольнение из-за отказа от ковидовакцинации; в США уволенных просят вернуться

 

Конституционный суд РФ признал законным отстранение от работы за отказ от принудительной ковидовакцинации. Такие решения в суде приняли после рассмотрения двух дел: Наталии Орловой из Петебурга, работавшей в сфере социального обслуживания, и Евгения Моканца из Приморья, который был сотрудником транспортной компании. Обоих за отказ от ковидовакцинации отстранили от работы в 2021 году без сохранения зарплаты. КС РФ посчитал, что и в том и в другом случае у работодателей были основания отстранить сотрудников от работы.


В США восемь тысяч военнослужащих, уволенных с августа 2021 года по январь 2023 года за отказ от ковидовакцинации, будут восстановлены, им принесут извинения, выплатят полное жалование и восстановят в прежних должностях.

В США постоянно вскрываются новые факты о небезопасности ковидовакцин. Например, новое масштабное исследование, проведённое в собственной лаборатории Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), выявило чрезмерно высокий уровень загрязнения ДНК в мРНК ковидовакцины "Пфайзер". Проведённые тесты показали, что уровень остаточной ДНК превышает нормативные пределы безопасности в 6-470 раз. Флаконы с ковидовакциной были получены от BEI Resources, надежного поставщика, связанного с Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID).

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