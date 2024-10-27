 

Палата представителей Конгресса США опубликовала отчёт о недобросовестной и дорогостоящей ковидной пропаганде

Палата представителей Конгресса США опубликовала отчёт о пропаганде ковидорегуляций, которую вёл американский Департамент здравоохранения и социальных служб с августа 2020 года по июнь 2023 года, и которая обошлась американским налогоплательщикам в более чем 900 миллионов долларов.
В отчёте говорится, что Департамент намеренно (с пропагандистскими целями, чтобы увеличить уровень ковидовакцинации) нагнетал страх, преувеличивал риск умереть от ковида и замалчивал ряд фактов, например, то, что вакцинация от ковида не останавливает заражения, или то, что вакцины имеют побочные эффекты в виде миокардита у детей, или то, что эффективность ковидовакцин быстро снижается из-за новых вариантов.
 
Эффективность не только ковидных вакцин, но и масок - в особенности, тряпочных масок - также преувеличивалась, с целью заставить детей вакцинироваться и в школах носить маски под угрозой закрытия школ на много месяцев. Подчёркивается, что советник президента Байдена по вопросам ковида Ашиш Джа (Ashish Jha) ждал до декабря 2022 года (т.е. своего ухода с государственной службы), чтобы заявить стране, что «в мире нет ни одного исследования, которое бы показывало, что маски работают хорошо». Подчёркивается, что ныне Департамент удалил пропаганду, в которой детям фактически рекомендовалось вести себя с невакцинированными от ковида детьми как с "биологически опасными".
 
Сообщается, что в результате принуждения военнослужащих к ковидовакцинации 8300 человек ушли со службы, и с 2023 года Министерство обороны США пытается вернуть их назад. Также в отчёте Палаты представителей подчёркивается, что недобросовестная пропаганда ковидовакцин привела к повышению уровня недоверия к вакцинам в целом и к снижению плановой детской вакцинации. 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» ВОЗ пришла к выводу, что здоровым детям и подросткам, вероятно, не нужна ковидовакцинация
» Испания составит список тех, кто не хочет вакцинироваться от ковида, и передаст его в ЕС
» Американский конгресс срезал финансирование Украине
» Американские учёные: чтобы достичь лучшего иммунитета, надо привиться, а потом заболеть
» В США родителей, выступающих против принудительных масок и вакцин для детей, назвали "экстремистами"
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Об итогах саммита БРИКС -2024

Об итогах саммита БРИКС -2024

Русским. О том, что нельзя у нас отнять

Русским. О том, что нельзя у нас отнять

Торгуют все!

Торгуют все!

Румынский национализм. Эволюция и территория

Румынский национализм. Эволюция и территория

Карл Маркс и розовые пони

Карл Маркс и розовые пони

Неколония, или Туда и обратно

Неколония, или Туда и обратно

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Палата представителей Конгресса США опубликовала отчёт о недобросовестной и дорогостоящей ковидной пропаганде

  • 22:02
  • 0

Глава "Ридовки" попал в аварию и впал в кому

  • 20:01
  • 153

В Петербурге водитель-мигрант устроил ДТП с 25 пострадавшими

  • 19:54
  • 150

Группа иностранных бойцов пыталась прорвать границу в Брянской области, в ДНР и Белгородской области раненые

  • 19:42
  • 190
Об итогах саммита БРИКС -2024

Об итогах саммита БРИКС -2024

В школах Владимирской области запретили хиджабы и никабы

  • 22:37
  • 333
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru