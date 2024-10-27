Палата представителей Конгресса США опубликовала отчёт о недобросовестной и дорогостоящей ковидной пропаганде

Палата представителей Конгресса США опубликовала отчёт о пропаганде ковидорегуляций, которую вёл американский Департамент здравоохранения и социальных служб с августа 2020 года по июнь 2023 года, и которая обошлась американским налогоплательщикам в более чем 900 миллионов долларов.

В отчёте говорится, что Департамент намеренно (с пропагандистскими целями, чтобы увеличить уровень ковидовакцинации) нагнетал страх, преувеличивал риск умереть от ковида и замалчивал ряд фактов, например, то, что вакцинация от ковида не останавливает заражения, или то, что вакцины имеют побочные эффекты в виде миокардита у детей, или то, что эффективность ковидовакцин быстро снижается из-за новых вариантов.

Эффективность не только ковидных вакцин, но и масок - в особенности, тряпочных масок - также преувеличивалась, с целью заставить детей вакцинироваться и в школах носить маски под угрозой закрытия школ на много месяцев. Подчёркивается, что советник президента Байдена по вопросам ковида Ашиш Джа (Ashish Jha) ждал до декабря 2022 года (т.е. своего ухода с государственной службы), чтобы заявить стране, что «в мире нет ни одного исследования, которое бы показывало, что маски работают хорошо». Подчёркивается, что ныне Департамент удалил пропаганду, в которой детям фактически рекомендовалось вести себя с невакцинированными от ковида детьми как с "биологически опасными".

Сообщается, что в результате принуждения военнослужащих к ковидовакцинации 8300 человек ушли со службы, и с 2023 года Министерство обороны США пытается вернуть их назад. Также в отчёте Палаты представителей подчёркивается, что недобросовестная пропаганда ковидовакцин привела к повышению уровня недоверия к вакцинам в целом и к снижению плановой детской вакцинации.







