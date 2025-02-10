ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Белгородской и Курской областях, ДНР

В посёлке Октябрьский Белгородской области в результате атаки украинского дрона ранен
мирный житель.
В посёлке Малый Кременец Рыльского района Курской области украинским обстрелом ранена
мирная жительница. Украинцы обстреляли жилые кварталы Рыльска, повреждены
пять домов. В посёлке Юбилейный загорелось
здание детского сада.
В Краснодаре обломки сбитого БПЛА упали
на дом беременной местной жительницы, а также на технические помещения ЖК "Центральный". Женщина не ранена, но её пришлось госпитализировать для наблюдения.
В Горловке ранен
мирный житель. В Донецке украинским обстрелом повреждены
жилой дом, торговые павильоны, автомобили, остановка общественного транспорта.