ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Белгородской и Курской областях, ДНР

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В посёлке Октябрьский Белгородской области в результате атаки украинского дрона ранен мирный житель.
В посёлке Малый Кременец Рыльского района Курской области украинским обстрелом ранена мирная жительница. Украинцы обстреляли жилые кварталы Рыльска, повреждены пять домов. В посёлке Юбилейный загорелось здание детского сада.
В Краснодаре обломки сбитого БПЛА упали на дом беременной местной жительницы, а также на технические помещения ЖК "Центральный". Женщина не ранена, но её пришлось госпитализировать для наблюдения.
В Горловке ранен мирный житель. В Донецке украинским обстрелом повреждены жилой дом, торговые павильоны, автомобили, остановка общественного транспорта.
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