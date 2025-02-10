В РУДН завкафедрой потребовала от студенток ходить в закрытой одежде, чтобы "не провоцировать" мусульман

На факультете много студентов-и ностранцев, особенно из мусульманских стран (в том числе из Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана), и в принципе он должен отвечать за обучение иностранцев русскому языку и адаптации к жизни в России.

Также в этом университете есть возможность для мигрантов сдать экзамены на знание русского языка, российской истории и российского законодательства для дальнейшего получения разрешения на работу или вида на жительство; таким образом, через факультет ежегодно проходит множество иностранцев.

