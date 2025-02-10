 

В РУДН завкафедрой потребовала от студенток ходить в закрытой одежде, чтобы "не провоцировать" мусульман

По информации телеграм-канала "Многонационал", в Российском Университете Дружбы Народов руководитель кафедры русского языка Подготовительного факультета в ходе очной встречи "потребовала от студенток носить закрытую одежду, без юбок и вырезов, мотивируя это тем, что в университете обучаются студенты-мусульмане и своим внешним видом девушки могут их "оскорблять" и "провоцировать". 
На факультете много студентов-иностранцев, особенно из мусульманских стран (в том числе из Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана), и в принципе он должен отвечать за обучение иностранцев русскому языку и адаптации к жизни в России. 
Также в этом университете есть возможность для мигрантов сдать экзамены на знание русского языка, российской истории и российского законодательства для дальнейшего получения разрешения на работу или вида на жительство; таким образом, через факультет ежегодно проходит множество иностранцев. 
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APN.ru