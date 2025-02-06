 

В Думу внесён законопроект об усилении ответственности по 282-й статье, в том числе за комментарии в интернете

 

Правительство внесло в Госдуму законопроект об усилении ответственности по 282-й статье: об отнесении к уголовной ответственности действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение человеческого достоинства, сопряженные с оправданием, обоснованием, одобрением или пропагандой применения насилия.

Законопроект предполагает, что уголовная ответственность будет наступать сразу за однократное совершение такого деяния.

Сейчас уголовная ответственность наступает после привлечения лица к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года.

В пояснительной записке отмечается, что "в 2023 году... в 313 случаях (42,6%) такие дела возбуждались по фактам совершения действий (как правило, путем размещения публикаций и комментариев в интернете), оправдывающих, обосновывающих, одобряющих или пропагандирующих применение насилия либо угрозу его применения в отношении человека либо группы лиц по мотивам национальной (в абсолютном большинстве), расовой, религиозной принадлежности, а также принадлежности к социальной группе" и что "такие деяния обладают более высокой общественной опасностью по сравнению с иными проявлениями возбуждения ненависти или вражды, а равно унижения человеческого достоинства, поскольку являются крайней формой злоупотребления свободой слова, а также создают почву для восприятия применения насилия по экстремистским мотивам как правильного и необходимого варианта действий".


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