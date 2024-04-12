 

Кремль готов договариваться с Украиной на основе "стамбульских соглашений" и не готов сказать, будут ли в них зафиксированы новые регионы

 

В Кремле подтвердили готовность к диалогу с украинской стороной и не исключили выработанные два года назад "стамбульские соглашения" в качестве основы для мирного урегулирования. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал "ряд новых реалий, от которых нельзя абстрагироваться" ("у нас в Конституции записаны новые субъекты, чего не было два года назад"), но в то же время "это могло быть базисом для начала переговоров".

Как подчеркнул пресс-секретарь президента, "любые поиски политико-дипломатического урегулирования могут зиждиться только на переговорах, президент Путин неоднократно подтверждал свою готовность к таким переговорам".

На уточняющий вопрос, должны ли быть зафиксированы четыре новых региона в будущем мирном договоре, пресс-секретарь главы государства ответил: "Вы хотите сейчас обсуждать детали абсолютно таких теоретических переговоров? Пока ситуация никак не поменялась, пока есть запрет президента Украины вести какие-либо переговоры с РФ, поэтому какие-либо вопросы о потенциальных деталях сейчас вряд ли уместны".


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