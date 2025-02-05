 

В России расширяются категории нежелательных иностранцев и желательных репатриантов

С 5 февраля пребывание иностранных граждан станет нежелательным в РФ, если нежелательными будут признаны их несовершеннолетние дети. Также признать пребывание иностранца в России нежелательным можно в случаях нарушений при въезде в РФ, при отсутствии либо утрате документов, подтверждающих право пребывать или проживать в стране, в случаях уклонения от выезда из страны по истечении допустимого срока; решение о нежелательности пребывания или проживания иностранца или лица без гражданства в РФ может быть принято, если человек создает реальную угрозу обороноспособности или безопасности государства, общественному порядку или здоровью населения.  

 

В то же время МВД предложило расширить список категорий соотечественников, которые имеют право участвовать в программе переселения в качестве репатриантовВедомство предлагает добавить в перечень тех, кто родился или постоянно проживает на территориях бывший Белорусской, Казахской, Молдавской и Украинской советских республик, также право на репатриацию предлагается дать постоянно проживающим на территории Латвии и Эстонии, но не имеющим гражданства этих государств.

Расширение перечня МВД объясняет тем, что перечисленные категории иностранцев, «как правило, владеют русским языком и воспитаны в традициях российской культуры». Ведомство также планирует расширить перечень документов, которые позволяют подтвердить владение русским языком.

С января 2024 года, когда был введен институт репатриации, в программе обозначили особые условиях для четырех категорий соотечественников: для граждан СССР, которые родились или проживали в РСФСР, для граждан, которые имели таких родственников по прямой линии, для тех, кто постоянно проживал за рубежом по состоянию 24 февраля 2022, и для тех, кто добровольно отказался от гражданства России. Такие люди могут заселяться в любой регион и не подтверждать знание русского языка.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В Узбекистане одобрен закон о признании иностранных граждан нежелательными
» МВД внесло в правительство законопроект об ужесточении контроля над мигрантами
» МВД придумывает новые правила для мигрантов, к январю приедут 10 000 узбеков
» Федеральная миграционная служба создаст автоматизированную службу учета соотечественников
» Переселенцев по программе возвращения соотечественников освободят от таможенных пошлин
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Маски-шоу Илона Маска вокруг Нобелевской премии: экономические и научно-технологические пузыри

Маски-шоу Илона Маска вокруг Нобелевской премии: экономические и научно-технологические пузыри

Что же ещё такого придумать, что было бы удобно и применимо как маркер статуса?

Что же ещё такого придумать, что было бы удобно и применимо как маркер статуса?

Бог после Освенцима

Бог после Освенцима

Стопиццот оттенков баварского или День водолазa

Стопиццот оттенков баварского или День водолазa

Миссия для сверхмиллиардера

Миссия для сверхмиллиардера

Прорисовываются контуры грядущего

Прорисовываются контуры грядущего

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В России расширяются категории нежелательных иностранцев и желательных репатриантов

  • 09:23
  • 72

В России заработал реестр контролируемых лиц, ограничивающий права нелегальных мигрантов

  • 08:53
  • 127

Не уподобляясь Трампу

Русский язык на Украине по-прежнему "равен или выше" украинского

  • 19:29
  • 318

37% вчерашних школьников знают, что Пушкин писал в XIX веке

  • 16:57
  • 284

В России уменьшился завоз семян из-за рубежа и подорожало топливо

  • 16:08
  • 283
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru