В России расширяются категории нежелательных иностранцев и желательных репатриантов

С 5 февраля пребывание иностранных граждан станет нежелательным в РФ, если нежелательными будут признаны их несовершеннолетние дети. Также признать пребывание иностранца в России нежелательным можно в случаях нарушений при въезде в РФ, при отсутствии либо утрате документов, подтверждающих право пребывать или проживать в стране, в случаях уклонения от выезда из страны по истечении допустимого срока; решение о нежелательности пребывания или проживания иностранца или лица без гражданства в РФ может быть принято, если человек создает реальную угрозу обороноспособности или безопасности государства, общественному порядку или здоровью населения.

В то же время МВД предложило расширить список категорий соотечественников, которые имеют право участвовать в программе переселения в качестве репатриантов. Ведомство предлагает добавить в перечень тех, кто родился или постоянно проживает на территориях бывший Белорусской, Казахской, Молдавской и Украинской советских республик, также право на репатриацию предлагается дать постоянно проживающим на территории Латвии и Эстонии, но не имеющим гражданства этих государств.

Расширение перечня МВД объясняет тем, что перечисленные категории иностранцев, «как правило, владеют русским языком и воспитаны в традициях российской культуры». Ведомство также планирует расширить перечень документов, которые позволяют подтвердить владение русским языком.

С января 2024 года, когда был введен институт репатриации, в программе обозначили особые условиях для четырех категорий соотечественников: для граждан СССР, которые родились или проживали в РСФСР, для граждан, которые имели таких родственников по прямой линии, для тех, кто постоянно проживал за рубежом по состоянию 24 февраля 2022, и для тех, кто добровольно отказался от гражданства России. Такие люди могут заселяться в любой регион и не подтверждать знание русского языка.