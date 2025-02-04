37% вчерашних школьников знают, что Пушкин писал в XIX веке

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По опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, только 37% молодых россиян (18-24 лет) помнят, что А.С. Пушкин - поэт XIX века. Среди людей 45-59 лет это знает каждый второй (51%).
Правильно ответить на все четыре простых вопроса о русской классической литературе смогли 10% россиян, на три из четырёх - 25%. Многих сбил с толку вопрос некорректно заданный вопрос "кого убил Чичиков?", т.к. люди начинали пытаться вспомнить, и только 16% россиян решились ответить, что он никого не убивал. 
Лучше всего россияне знали, что Наташа Ростова - героиня "Войны и мира" (65%). В целом люди старше 45 лет знают русскую литературу вдвое лучше 18-24-летних. 
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APN.ru