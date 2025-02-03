 

Подача тепла и энергии в дома Приднестровья восстановлена

Подача тепла и электроэнергии в дома жителей Приднестровья восстановлена после месячного перерыва, сообщил зампредседателя правительства республики Сергей Оболоник.

Запущены почти все котельные, температура в системе уже достигла 60 градусов по Цельсию. Что касается газоснабжения, здесь на сегодняшний день самая тяжелая ситуация, так как для пуска газа энергетикам необходимо обойти всех потребителей.

Газ начал поступать в Приднестровье со второй половины дня 1 февраля. Топливо было приобретено на грант ЕС в размере €20 млн. Отмечалось, что этого хватит на 10 дней потребления частным сектором и малым бизнесом. После этого срока, как ожидается, должны быть реализованы договоренности руководства Приднестровья с Россией и Венгрией о долгосрочных поставках газа.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Газа в Приднестровье осталось "на пару дней"
» Молдавия соглашается доставлять газ Приднестровью только при условии вывода оттуда российских миротворцев
» В Приднестровье гуманитарный кризис, запасов газа хватит на 24 дня
» Приднестровье решит вопрос о независимости всенародным голосованием.
» Симметричный ответ Приднестровья
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Маски-шоу Илона Маска вокруг Нобелевской премии: экономические и научно-технологические пузыри

Маски-шоу Илона Маска вокруг Нобелевской премии: экономические и научно-технологические пузыри

Что же ещё такого придумать, что было бы удобно и применимо как маркер статуса?

Что же ещё такого придумать, что было бы удобно и применимо как маркер статуса?

Бог после Освенцима

Бог после Освенцима

Стопиццот оттенков баварского или День водолазa

Стопиццот оттенков баварского или День водолазa

Миссия для сверхмиллиардера

Миссия для сверхмиллиардера

Прорисовываются контуры грядущего

Прорисовываются контуры грядущего

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Челябинской области выложили в сеть архивные документы XVII-XVIII веков

  • 17:17
  • 217

Подача тепла и энергии в дома Приднестровья восстановлена

  • 15:35
  • 211

Украинцы атакуют российские регионы, в Волгоградской и Астраханской областях горят заводы

  • 09:03
  • 357

Состояние богатейших россиян за январь выросло на 14 млрд долларов

  • 08:34
  • 264

24 февраля 2022 года венгерская армия двигалась к границе Украины

  • 16:53
  • 495

В МВД назвали число нелегальных мигрантов в РФ; за 2024 год в РФ въехали 9,5 млн иностранцев

  • 13:43
  • 420
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru