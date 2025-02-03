Подача тепла и энергии в дома Приднестровья восстановлена

Подача тепла и электроэнергии в дома жителей Приднестровья восстановлена после месячного перерыва, сообщил зампредседателя правительства республики Сергей Оболоник.

Запущены почти все котельные, температура в системе уже достигла 60 градусов по Цельсию. Что касается газоснабжения, здесь на сегодняшний день самая тяжелая ситуация, так как для пуска газа энергетикам необходимо обойти всех потребителей.

Газ начал поступать в Приднестровье со второй половины дня 1 февраля. Топливо было приобретено на грант ЕС в размере €20 млн. Отмечалось, что этого хватит на 10 дней потребления частным сектором и малым бизнесом. После этого срока, как ожидается, должны быть реализованы договоренности руководства Приднестровья с Россией и Венгрией о долгосрочных поставках газа.



