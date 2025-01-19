Молдавия соглашается доставлять газ Приднестровью только при условии вывода оттуда российских миротворцев

Президент Молдавии Майя Санду назвала поставки газа Приднестровью, закупленного на европейских рынках при содействии РФ, незаконными и нарушающими международные санкции. По её мнению , законной будет помощь Запада ("доноров") Приднестровью, но с условием вывода оттуда российских миротворцев.

"Газпром" прекратил поставки газа в Молдавию с начала января из-за запрета на его транзит по территории Украины. Снабжавшая электроэнергией территорию Молдавии и непризнанного Приднестровья Молдавская ГРЭС была переведена на уголь и обслуживает только потребителей левого берега Днестра, а Молдавия закупает более дорогое электричество в Румынии. Приднестровье, в отличие от Молдавии, не располагает альтернативными источниками газа. В целях экономии там было отключено центральное отопление, прекращено снабжение горячей водой жилых домов, остановлены промышленные предприятия, начались веерные отключения электроэнергии. Запасов угля на Молдавской ГРЭС хватит до конца января или середины февраля.

