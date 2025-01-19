 

Молдавия соглашается доставлять газ Приднестровью только при условии вывода оттуда российских миротворцев

Президент Молдавии Майя Санду назвала поставки газа Приднестровью, закупленного на европейских рынках при содействии РФ, незаконными и нарушающими международные санкции. По её мнению, законной будет помощь Запада ("доноров") Приднестровью, но с условием вывода оттуда российских миротворцев.
"Газпром" прекратил поставки газа в Молдавию с начала января из-за запрета на его транзит по территории Украины. Снабжавшая электроэнергией территорию Молдавии и непризнанного Приднестровья Молдавская ГРЭС была переведена на уголь и обслуживает только потребителей левого берега Днестра, а Молдавия закупает более дорогое электричество в Румынии. Приднестровье, в отличие от Молдавии, не располагает альтернативными источниками газа. В целях экономии там было отключено центральное отопление, прекращено снабжение горячей водой жилых домов, остановлены промышленные предприятия, начались веерные отключения электроэнергии. Запасов угля на Молдавской ГРЭС хватит до конца января или середины февраля.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» С 1 января Газпром прекращает поставки газа в Молдавию, Приднестровье готовится к отключению отопления
» Молдавский аудит не нашёл $800 млн долга перед Газпромом, президент страны обвинила СССР в притеснении всего молдавского
» Президент Молдавии призвала остановить российскую пропаганду
» Приднестровье призывает Киев ввести миротворцев
» Россию гонят из Приднестровья
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Ломка мира начнётся после инаугурации

Ломка мира начнётся после инаугурации

Приднестровье. Кто виноват и что будет?

Приднестровье. Кто виноват и что будет?

«Почему» и «зачем» в тумане войны

«Почему» и «зачем» в тумане войны

Маскировки и манипуляции Трампа под мнимые трансформации США: гегемон не будет изменять своей сущности.

Маскировки и манипуляции Трампа под мнимые трансформации США: гегемон не будет изменять своей сущности.

Приднестровье. Маленькая Россия и отражение

Приднестровье. Маленькая Россия и отражение

«Первый номер» как зеркальце русской эволюции

«Первый номер» как зеркальце русской эволюции

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Специалисты "Майкрософта" назвали вред от ИИ "труднооценимым", а российские студенты сочли ИИ лучшим навыком

  • 10:19
  • 0

Самая низкая преступность в РФ оказалась в Чечне, Ингушетии и Дагестане

  • 10:02
  • 50

Молдавия соглашается доставлять газ Приднестровью только при условии вывода оттуда российских миротворцев

  • 20:49
  • 328

ВСУ стягивают к Судже большое количество техники НАТО

  • 13:10
  • 366

В Британии за 10 лет число детей "с особыми образовательными потребностями" выросло вчетверо

  • 12:50
  • 314

В Британии борются с расизмом, не указывая этничность преступников и рассказывая акушеркам про "деколонизацию"

  • 12:29
  • 301
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru