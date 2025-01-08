В Приднестровье гуманитарный кризис, запасов газа хватит на 24 дня

Запасов газа для бытовых нужд в Приднестровье, как ожидается, хватит на 24 дня, заявил министр экономического развития Сергей Оболоник в ходе заседания Совета безопасности непризнанной республики. После нового года газ в Приднестровье подаётся в дома только для приготовления пищи, но не используется для выработки электроэнергии и отопления, которое отключено в 1,5 тыс. многоэтажных домов. Чтобы согреться жители используют электроприборы, из-за которых выросла нагрузка на сети. По словам министра, из-за этого энергетикам пришлось прибегнуть к веерным отключениям электроэнергии, и страна находится в состоянии гуманитарного кризиса.

"Газпром" прекратил поставки газа в Молдавию с начала января после запрета на его транзит по территории Украины. Альтернативными источниками газа Приднестровье не располагает. Запасов угля на ГРЭС хватит примерно до начала февраля.





