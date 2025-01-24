Газа в Приднестровье осталось "на пару дней"

Газа в трубе у Приднестровья осталось буквально на два дня, сказал президент непризнанной республики Вадим Красносельский. Он отметил, что власти республики делают "все для спасения людей", но в некоторых квартирах плюс 10 градусов тепла, особенно тяжело приходится одиноким старикам. Если газ выйдет из системы - восстановление теплоэнергетики займёт два-три месяца, сказал Красносельский.

По его словам, руководство Молдавии по политическим мотивам затягивает решение по поставкам газа в Приднестровье через компанию "Молдовагаз", и это делается специально.

"На сегодняшний день есть заявления молдавских политиков, что Приднестровье <...> отказывается от предложений. От каких предложений? С "Молдовагаз" мы согласились, именно молдавские политики предложили европейские площадки для закупки газа для Приднестровья, мы и с этими согласились площадками, проблем нет, мы согласны со всем. Но в Молдове затягиваются процессы, политизируются, то, что можно решить за час, решается за день-два, что можно решить за день, решается за две недели. Это все делается специально, чтобы подвести ситуацию к краю".

Запасов угля на Молдавской ГРЭС для выработки энергии для покрытия местных потребностей осталось до 16-17 февраля.









