Украинцы атакуют российские регионы, в Волгоградской и Астраханской областях горят заводы

Украинский беспилотник атаковал автомобиль с людьми на дороге между селами Гирьи и Озерки в Беловском районе Курской области, один человек ранен
.
В Белгородской области атакованы Грайворон, Кукуевка, Долгое, повреждены
жилые дома и автомобили.
В результате массированной атаки беспилотников на Волгоградскую область загорелся
нефтеперерабатывающий завод, пожары локализованы.
В Астраханской области дроны атаковали один из крупнейших центров переработки газа в России. На территории предприятия начался пожар
.
ВСУ обстреляли село Малокаховку Каховского округа Херсонской области, два человека погибли
, одна женщина ранена. Также раненый
в Алёшках.