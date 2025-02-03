 

Украинцы атакуют российские регионы, в Волгоградской и Астраханской областях горят заводы

Украинский беспилотник атаковал автомобиль с людьми на дороге между селами Гирьи и Озерки в Беловском районе Курской области, один человек ранен.
В Белгородской области атакованы Грайворон, Кукуевка, Долгое, повреждены жилые дома и автомобили.
В результате массированной атаки беспилотников на Волгоградскую область загорелся нефтеперерабатывающий завод, пожары локализованы.
В Астраханской области дроны атаковали один из крупнейших центров переработки газа в России. На территории предприятия начался пожар.
ВСУ обстреляли село Малокаховку Каховского округа Херсонской области, два человека погибли, одна женщина ранена. Также раненый в Алёшках.
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