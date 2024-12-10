Депутат Госдумы Николай Иванов заявил о концлагерях на хуторе Олешня, в селе Юнатовка Суджанского района Курской области, а также в суджанской школе, в которых "содержатся более 1100 мирных граждан". Также он сказал о пыточных камерах в домах Суджи и о сорока пяти детях до пятнадцати лет, которых вывезли на территорию Украины и "после этого, по данным экспертов, на Западе упала цена на донорские органы из-за того, что предложение превысило спрос".

По словам Иванова, разрушено или пришло в негодность из-за действий украинских войск 1112 километров автомобильных дорог, 36 мостов, 1366 предприятий и 400 объектов соцсферы. Количество без вести пропавших, вероятно, превышает 2000 человек.

Ранее боец одного из подразделений ВС РФ рассказал, что ВСУ прикрываются мирными жителями, которые остаются на приграничных территориях Курской области, как живым щитом.