 

Продолжается приём заявок на конкурс "Родная игрушка"

Свыше 12 тыс. заявок из 89 регионов России подано для участия в конкурсе по разработке отечественных игр и игрушек "Родная игрушка", сообщает пресс-служба Российского общества "Знание", которое проводит конкурс совместно с "Движением первых".

По количеству заявок лидируют такие номинации как сюжетно-образные игрушки (60% от общего количества) и настольные игры (26%). Также подать свою идею на конкурс можно в формате конструктора и сборной модели, эту категорию выбирают примерно 5% участников. Техническая и технологическая игрушка на данный момент набирает 4% от общего числа заявок, а мультимедийный проект - 5%.

 

Стать участником конкурса и представить свой проект могут как профессиональные разработчики, так и любители в возрасте от 14 лет. Подать заявку на сайте конкурса можно до 14 февраля 2025 года. По итогам до 25 лучших проектов будут запущены в первый тираж и распространены в детских учреждениях.

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