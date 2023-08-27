Общество "Знание" открыло приём заявок на фестиваль "Знание. Кино"

Российское общество "Знание" начало принимать заявки на участие в конкурсной программе кинофестиваля документальных фильмов "Знание. Кино". Ключевое событие конкурсной части фестиваля состоится в рамках выставки-форума "Россия" в ноябре этого года, приём заявок завершится 20 октября. Подать заявку на участие в конкурсной программе кинофестиваля может любой гражданин России, которому исполнилось 18 лет, а в специальной номинации "Первые" участие возможно с 14 лет.

Кинофестиваль "Знание. Кино" станет площадкой, на которой российские создатели документальных фильмов смогут представить свои работы об историческом и культурном наследии России, о достижениях соотечественников в области науки, культуры, спорта, а также заявить о своих режиссерских идеях и начатых проектах.