В России объявлен конкурс "Родная игрушка"

Конкурс по разработке отечественных игр и игрушек "Родная игрушка" организован Российским обществом "Знание" совместно с Движением Первых. Стать участником конкурса могут как профессиональные разработчики, так и любители в возрасте от 14 лет. Финал конкурса состоится в сентябре 2025 года, будут определены 20 победителей по 4 направлениям.

Предполагается, что выбор победителя конкурса будет народным, чтобы дети, родители и семьи могли участвовать в выборе лучших работ. Однако в то же время проекты-победители должны быть одобрены экспертами, научными сообществами, производителями, которые делают игрушки и их продавцами.

Первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил: "У нас задача не провести конкурс, определить лучшую игрушку, поставить ее на полочку (...) эта игрушка должна не просто на столах комитета стоять или на полочке, она до ребенка должна добраться".