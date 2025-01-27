В Киргизиии толпа убила русского школьника

Просто целенаправленно долго забивали толпой. Сломаны три позвонка, разорваны внутренние органы, включая желудок.



Сообщают, что Дмитрий, очень любил Россию, несмотря на то, что родился в Киргизии, участвовал в различных программах, приезжал в Крым. Именно это стало причиной конфликта.