В Киргизиии толпа убила русского школьника

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Как сообщает телеграм-канал "Многонационал", в киргизском городе Кант школьники-киргизы жестоко убили русского школьника Дмитрия Чернявского. 
Просто целенаправленно долго забивали толпой. Сломаны три позвонка, разорваны внутренние органы, включая желудок.

В полицию обратился брат Дмитрия, дело возбудили лишь по статье "причинение тяжкого вреда здоровью". 
Сообщают, что Дмитрий, очень любил Россию, несмотря на то, что родился в Киргизии, участвовал в различных программах, приезжал в Крым. Именно это стало причиной конфликта.



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APN.ru