В Тольятти школьника обвинили в нацизме за флаг Российской Империи



На уроке истории ученикам дали задание принести на урок национальные флаги. Далее, как пишет ТГ-канал "Многонационал", "все принесли свои флаги, русский школьник принёс флаг исторической России, из-за чего ущемились учителя, директриса и завучи. Ребёнка обвинили в нацизме, и позвонили его матери". В Тольятти школьника обвинили в нацизме , за то, что он пришёл с флагом Российской Империи и с коловратом.На уроке истории ученикам дали задание принести на урок национальные флаги. Далее, как пишет ТГ-канал "Многонационал", "все принесли свои флаги, русский школьник принёс флаг исторической России, из-за чего ущемились учителя, директриса и завучи. Ребёнка обвинили в нацизме, и позвонили его матери".

Ни "имперка", ни коловрат не запрещены в РФ.

