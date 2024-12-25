 

В Тольятти школьника обвинили в нацизме за флаг Российской Империи

В Тольятти школьника обвинили в нацизме, за то, что он пришёл с флагом Российской Империи и с коловратом.
На уроке истории ученикам дали задание принести на урок национальные флаги. Далее, как пишет ТГ-канал "Многонационал", "все принесли свои флаги, русский школьник принёс флаг исторической России, из-за чего ущемились учителя, директриса и завучи. Ребёнка обвинили в нацизме, и позвонили его матери". 
Ни "имперка", ни коловрат не запрещены в РФ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Сепаратистская организация заставила башкир извиняться за фото с флагом Российской империи
» Пикетирующие Харьковский городской совет горожане сняли с флагштока флаг ЕС и заменили его флагом Российской Федерации
» Задержан мэр Тольятти
» Россия празднует День полосатого флага
» Британский принц обвинен в нацизме
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Маленьким \

Маленьким "джамшутам" нужно закрыть въезд в Россию

Нотр-Дам перестала быть христианской церковью?

Нотр-Дам перестала быть христианской церковью?

«Днестр почти не виден». Стратегический потенциал Турции в Причерноморье

«Днестр почти не виден». Стратегический потенциал Турции в Причерноморье

О Русском Балтийском Поморье и национальных кастратах. Часть 2

О Русском Балтийском Поморье и национальных кастратах. Часть 2

Возможен ли Второй фронт США в Европе после выхода США из НАТО?

Возможен ли Второй фронт США в Европе после выхода США из НАТО?

О подлинной истории Русского Балтийского Поморья и национальных кастратах

О подлинной истории Русского Балтийского Поморья и национальных кастратах

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Мигрантам дали 9 лет за групповое изнасилование и столько же - за перевод 9 тыс. рублей террористам

  • 19:54
  • 49

Вьетнам готовится к полной биометрической прозрачности

  • 19:38
  • 75

Рассматриваются версии подрыва упавшего в Казахстане самолёта и затонувшего в Средиземном море судна

  • 19:17
  • 115

В Москве нашли 70 борделей в жилых помещениях и 20 квартир с нелегальными мигрантами

  • 13:53
  • 229

Украинцы обстреляли Льгов, погибли четверо; пожар в ТЦ во Владикавказе вызван падением БПЛА

  • 11:56
  • 332

В Тольятти школьника обвинили в нацизме за флаг Российской Империи

  • 11:45
  • 319
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru