В Тольятти школьника обвинили в нацизме за флаг Российской Империи
- 25.12.2024, 11:45,
- Новости
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В Тольятти школьника обвинили в нацизме
, за то, что он пришёл с флагом Российской Империи и с коловратом.
На уроке истории ученикам дали задание принести на урок национальные флаги. Далее, как пишет ТГ-канал "Многонационал", "все принесли свои флаги, русский школьник принёс флаг исторической России, из-за чего ущемились учителя, директриса и завучи. Ребёнка обвинили в нацизме, и позвонили его матери".
Ни "имперка", ни коловрат не запрещены в РФ.