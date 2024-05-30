 

Напротив финского посольства появилась выставка об истории русофобии в Финляндии

Выставка фотографий, посвящённая истокам русофобии в Финляндии, появилась в Москве напротив посольства этой страны в Кропоткинском переулке. Выставка организована Российским военно-историческим обществом. На шести уличных стендах опубликованы уникальные архивные фотографии и документы, посвященные Финляндии в составе Российской империи, событиям Октябрьской революции, Советско-финской и Великой отечественной войнам. В расширенном варианте выставка развёрнута на центральной аллее Гоголевского бульвара, там установлены шестнадцать стендов с фотографиями. Фото также можно увидеть на Остоженке, по дороге от посольства к метро "Парк Культуры".

"Цель выставки - показать, что оголтелая русофобия началась там [в Финляндии] далеко не вчера", - пояснил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.


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