Напротив финского посольства появилась выставка об истории русофобии в Финляндии

Выставка фотографий, посвящённая истокам русофобии в Финляндии, появилась в Москве напротив посольства этой страны в Кропоткинском переулке. Выставка организована Российским военно-историческим обществом. На шести уличных стендах опубликованы уникальные архивные фотографии и документы, посвященные Финляндии в составе Российской империи, событиям Октябрьской революции, Советско-финской и Великой отечественной войнам. В расширенном варианте выставка развёрнута на центральной аллее Гоголевского бульвара, там установлены шестнадцать стендов с фотографиями. Фото также можно увидеть на Остоженке, по дороге от посольства к метро "Парк Культуры".

"Цель выставки - показать, что оголтелая русофобия началась там [в Финляндии] далеко не вчера", - пояснил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.