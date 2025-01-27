Более половины представителей поколения Z («зумеры») считают, что Британией должен управлять диктатор, пишет "Дейли Мейл" со ссылкой на опрос общественного мнения, проведённый телеканалом Channel 4.

«Великобритания была бы лучшим местом, если бы у власти в стране находился сильный лидер, которому не нужно было бы беспокоиться о парламенте и выборах», — заявили 52 процента опрошенных зумеров. 33 процента респондентов предположили, что было бы лучше, если у власти в Великобритании «находилась бы армия». При этом 47 процентов молодёжи согласились с тем, что «вся организация британского общества должна быть радикально изменена посредством революции».

Зумерами считаются люди, родившиеся с середины 1990-х по начало 2010-х годов.





Ранее стало известно, что число людей младше 18 лет, попавших в больницу с душевными расстройствами, в Британии за десять лет выросло на 65%. Согласно опросу, 84% семейных докторов считают, что в настоящее время стрессы, возникающие из-за проблем повседневной жизни, слишком часто квалифицируются как душевые расстройства, также избыточно прописываются антидепрессанты.

Первое место в мире по приёму антидепрессантов занимают США (каждые 110 из 1000 человек принимают антидепрессанты).



