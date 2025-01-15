Британская молодёжь оказалась неспособна выполнять простейшие хозяйственные функции

Зумеры и миллениалы в Британии избегают выполнения даже элементарных хозяйственных дел. Результаты недавнего исследования, о котором написал "Телеграф", показали, что 21 процент представителей поколения зумеров (18-27 лет) и 22 процента представителей поколения миллениалов (28-43 года) предпочтут вызвать электрика, чтобы поменять лампочку в светильнике на потолке. 22 процента зумеров и 19 процентов миллениалов сообщили, что попросят одного из родителей сделать это. Четверть опрошенных зумеров объяснили неумение и нежелание вкручивать лампочку самостоятельно тем, что она может оказаться слишком горячей. Пятая часть опрошенных заявила, что считает использование стремянки потенциально опасно.

11 процентов миллениалов и зумеров признали, что позовут плотника, чтобы прибить к стене гвоздь для фоторамки. Почти половина зумеров не знают, как накачать автомобильную шину, а 27 процентов понятия не имеют, как помыть машину. Только 34 процента представителей поколения Z смогли определить, где в машине находится аккумулятор.

Зумеры тратят около 1,3 тысячи фунтов стерлингов (162,8 тысячи рублей) в год на оплату простейших хозяйственных задач. При этом представители поколения Х (44-59 лет) тратят на подобные задачи 386 фунтов стерлингов (48,3 тысячи рублей) в год, а бумеры (60-78 лет) — 253 фунта стерлингов (31,7 тысячи рублей) в год