 

85% россиян хотят вернуть бесплатное профобразование

Около 85% россиян выступают за возврат к системе бесплатного профессионального обучения старшеклассников, свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob.

Чаще за возврат системы бесплатного начального профессионального образования выступают люди старше 45 лет (90%). "Дефицит рабочих профессий давно кричит о данном шаге", - заявляют они.

Инициативу поддерживают и родители учеников 8-11 классов: 86% из них хотели бы, чтобы дети могли получить начальные профессиональные навыки еще в школе.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» 57% россиян высказались за смертную казнь
» 40% российских мужчин хотят быть чиновниками
» 47% россиян выступают за контрактную армию
» Россияне сказали, сколько денег нужно для счастья
» 81% россиян считают, что контроль над миграцией необходимо ужесточить
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Стопиццот оттенков баварского или День водолазa

Стопиццот оттенков баварского или День водолазa

Миссия для сверхмиллиардера

Миссия для сверхмиллиардера

Прорисовываются контуры грядущего

Прорисовываются контуры грядущего

Молдавские гроздья гнева

Молдавские гроздья гнева

Ломка мира начнётся после инаугурации

Ломка мира начнётся после инаугурации

Приднестровье. Кто виноват и что будет?

Приднестровье. Кто виноват и что будет?

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

85% россиян хотят вернуть бесплатное профобразование

  • 10:04
  • 171

ВСУ атакуют российские регионы, в Херсонской области трое погибших

  • 18:26
  • 298
Стопиццот оттенков баварского или День водолазa

Стопиццот оттенков баварского или День водолазa

В Британии за десять лет ошеломляюще выросло число детей с расстройствами пищевого поведения и "гендерной дисфорией"

  • 16:11
  • 296

В Российской Федерации усложнили получение РВП и ВНЖ через брак

  • 15:36
  • 271
Миссия для сверхмиллиардера

Миссия для сверхмиллиардера

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru