85% россиян хотят вернуть бесплатное профобразование

Около 85% россиян выступают за возврат к системе бесплатного профессионального обучения старшеклассников, свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob.

Чаще за возврат системы бесплатного начального профессионального образования выступают люди старше 45 лет (90%). "Дефицит рабочих профессий давно кричит о данном шаге", - заявляют они.

Инициативу поддерживают и родители учеников 8-11 классов: 86% из них хотели бы, чтобы дети могли получить начальные профессиональные навыки еще в школе.



