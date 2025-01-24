Депутат Буцкая считает, что СМИ не должны писать о цыганских детских свадьбах

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая считает, что информация о цыганских детских свадьбах не должна попадать в СМИ.

"Не надо распространять такую информацию через СМИ. Мы же законодательно ограничили распространение информации о всяких нетрадиционных историях. <...> Мне кажется, такие вещи тоже должны быть отнесены к нетрадиционным", - так она прокомментировала случай в Астрахани, где цыгане "поженили" детей 8 и 13 лет.

Между тем председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина ранее отметила, что речь идёт именно о традиции:

"Мне представляется, что хватит уже испытывать робость перед национальными традициями, которые, к великому сожалению, почему-то становятся выше, чем наши законы".

Всё же Буцкая признала, что раз "семья в открытую устраивает такие мероприятия" -- её придётся взять под наблюдение.







