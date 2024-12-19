 

Духовное управление мусульман РФ разрешило многожёнство

Совет улемов (учёных-богословов) Духовного управления мусульман России разрешил мусульманам заключать до четырех религиозных браков при условии равного отношения мужа ко всем женам. «Это допускается, если существует неспособность супруги к деторождению по состоянию ее здоровья, в связи с окончанием репродуктивного возраста или иным объективным причинам, скажем, сексуальной несовместимости супруги. Учитывается и такой факт, как нежелание супруги рожать детей», - заявил муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. 
Председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина отметила, что такие заявления противоречат российскому семейному законодательству, и все россияне должны жить по светским законам государства вне зависимости от религиозной принадлежности.

 

«Мы живем в светском государстве, и невзирая на то, к какой религиозной конфессии принадлежит гражданин, проживающий в нашей стране, он все-таки обязан жить по светским законам, а по законам религиозным. Все граждане Российской Федерации, проживающие в нашей стране, независимо от того, в Калининграде, в Дагестане, в Тыве или на Камчатке, они живут по нашим светским законам. Все, что сегодня прозвучало в заявлении московского муфтия противоречит нашему семейному законодательству и Конституции, а также нашим нравственным устоям и нашим традиционным ценностям».

 
Телеграм-канал "Многонационал" задался вопросом: "Правильно ли мы понимаем, что если по законам РФ пока ещё больше одного брака нельзя, то 2-я, третья и последующие жёны, юридически, становятся матерями одиночками и с удовольствием претендуют на все пособия для такой категории населения?".
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