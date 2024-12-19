Духовное управление мусульман РФ разрешило многожёнство

«Мы живем в светском государстве, и невзирая на то, к какой религиозной конфессии принадлежит гражданин, проживающий в нашей стране, он все-таки обязан жить по светским законам, а по законам религиозным. Все граждане Российской Федерации, проживающие в нашей стране, независимо от того, в Калининграде, в Дагестане, в Тыве или на Камчатке, они живут по нашим светским законам. Все, что сегодня прозвучало в заявлении московского муфтия противоречит нашему семейному законодательству и Конституции, а также нашим нравственным устоям и нашим традиционным ценностям».