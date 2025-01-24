по заводу микроэлектроники "Кремний" в Брянске, часть производственных помещений повреждена.

В результате уничтожения и подавления БПЛА в одном из городских округов Воронежской области пострадало остекление трех многоквартирных домов, повреждены частный дом и теплица.

Над Курской областью было уничтожено 37 беспилотников. Повреждены электропровода, часть города отключена от электричества.

Как рассказал бывший солдат ВСУ, покинувший британскую базу и сумевший перебраться в Россию, подготовку к нападению на Суджу осуществляли британские инструктора.



