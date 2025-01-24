 

ВСУ выпустили по России 121 БПЛА, пожар в Рязани, завод микроэлектроники в Брянске приостановил работу

В ночь на пятницу, 24 января, Вооружённые силы Украины выпустили по 12 регионам России 121 беспилотник.
Украинцы нанесли удар по заводу микроэлектроники "Кремний" в Брянске, часть производственных помещений повреждена. «Нанесен ущерб объектам обеспечения спецэнергетикой, нарушены технологические производственные цепочки. Деятельность предприятия приостановлена», — заявила «Группа Кремний Эл». Другой беспилотник ВСУ врезался в здание Института управления и бизнеса в Брянске, начался пожар.
Также атакованы нефтеперерабатывающий завод в Энгельсе, нефтеперерабатывающий завод в Рязани (рядом с предприятием начался пожар, ранен сторож, загорелся частный дом).

В результате уничтожения и подавления БПЛА в одном из городских округов Воронежской области пострадало остекление трех многоквартирных домов, повреждены частный дом и теплица.

Над Курской областью было уничтожено 37 беспилотников. Повреждены электропровода, часть города отключена от электричества.

Как рассказал бывший солдат ВСУ, покинувший британскую базу и сумевший перебраться в Россию, подготовку к нападению на Суджу осуществляли британские инструктора.


 


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