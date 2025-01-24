ВСУ выпустили по России 121 БПЛА, пожар в Рязани, завод микроэлектроники в Брянске приостановил работу

В ночь на пятницу, 24 января, Вооружённые силы Украины выпустили по 12 регионам России 121 беспилотник
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Украинцы нанесли удар по заводу микроэлектроники "Кремний" в Брянске, часть производственных помещений повреждена.
«Нанесен ущерб объектам обеспечения спецэнергетикой, нарушены технологические производственные цепочки. Деятельность предприятия приостановлена
», — заявила «Группа Кремний Эл». Другой беспилотник ВСУ врезался в здание Института управления и бизнеса в Брянске, начался пожар
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Также атакованы нефтеперерабатывающий завод в Энгельсе, нефтеперерабатывающий завод в Рязани (рядом с предприятием начался пожар, ранен сторож, загорелся частный дом).
В результате уничтожения и подавления БПЛА в одном из городских округов Воронежской области пострадало остекление трех многоквартирных домов, повреждены частный дом и теплица.
Над Курской областью было уничтожено 37 беспилотников. Повреждены электропровода, часть города отключена от электричества.
Как рассказал бывший солдат ВСУ, покинувший британскую базу и сумевший перебраться в Россию, подготовку к нападению на Суджу осуществляли британские инструктора.