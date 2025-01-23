ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Белгородской и Херсонской областях

В Белгородской области дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль на участке автодороги Октябрьский — Малиновка, водитель ранен. Также атакованы жилые дома в Краснояружском районе, в Грайворонском округе и Волоконовском районе, в селе Белянка Шебекинского округа беспилотник нанёс удар по сельхозпредприятию.

В Херсонской области ВСУ атаковали автомобиль члена регионального штаба Народного фронта Юрия Перова, ехавший в колонне с гуманитарной миссией в районе села Железный Порт. Водитель и пассажиры успели покинуть автомобиль. В Алёшках в результате обстрела жилого сектора ранена мирная жительница 1955 г.р.

