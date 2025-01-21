Каким будет третий буллинговый удар по России со стороны США после ковидного и санкционного буллинга?

После американского ковидного буллинга, предназначавшегося для России (хотя для маскировки он был во всём мире), Россия сразу же попала под экономический буллинг США. Каким будет третий буллинговый удар США?

Президент Дональд Трамп издал указ о выходе страны из состава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Это решение объясняется недовольством работой организации во время пандемии COVID-19, отсутствием реформ и влиянием политических интересов стран-членов на еёдеятельность. Соответствующее распоряжение появилось на сайте Белого дома.

Вот мои замечания на этот счёт:

1. Разработанная США концепция карантиннойэкономики"сделала"своё дело и не смогла "завалить" экономику России. Карантинная экономика - это тест на выживание экономик нефтересурсных стран. Россия это тестирование прошла успешно.

2. Не менее серьёзной была не только проблема ковида, но и проблема карантинной авантюры, которая явилась испытанием России на экономическую устойчивость.

Другие составляющие этих испытаний (санкции, внешнеполитическийбуллинг и др.) продолжают развиваться. В любом случае, все эти составляющие испытаний едины и являются единым проектом. Мир теперь уже знает кому это было нужно. Конечно, Гегемону, который использовал ВОЗ как свою марионетку.

И теперь Трамп отказался от живой марионетки. Историкам экономики ещё предстоит изучать доходы Билла Гейтса, который неимоверно подросли на карантине и иных проектах вокруг разрешения проблемы ковида.Тандем ВОЗ-Гейтс - мутная и ужасная тема для историков (см. кн.: Р. Р. Гарифуллин, Психология манипуляции вокруг коронавируса, 2020)

3. Многие актуальные научные темы вокруг ковида уминаются, игнорируются, фильтруются и блокируются. Как по указке прекратились мировыестатистические сводки об этой проблеме.Гегемон изменил приоритеты после СВО и тема ковида отошла на задний план. Видимо, ковидный подход к миру исчерпал себя. Сейчас уже внедряются и будут внедряться иные авантюры Гегемона в отношении мира. "Санитар" мира Гегемон" знает что делает.

4. В карантинную авантюру никакой международный субъект больше не войдёт. Некоторые страны прекрасно справились без этой авантюры.

5. Видимо, карантинной авантюры больше не будет, но до тех пор, пока мир не разберётся со своим новым мироустройством.

Но Трамп и США видимо опять планируют глобализировать какие-нибудь деструктивные воздействия на мир. И Гейтса на этот счёт сменит Илон Маск. Маск тоже желает прибылей.

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