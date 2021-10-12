Губернаторы Техаса и Флориды запретили принудительную вакцинацию в своих штатах

Губернатор Техаса республиканец Грег Эбботт издал указ, который запрещает любой организации требовать обязательной вакцинации для своих сотрудников или клиентов. Также и губернатор Флориды республиканец Рон Десантис выступил с инициативой законопроекта, который запрещал бы увольнять людей за отказ пройти вакцинацию от ковида.

Эти решения вызвали крайнее недовольство байденовской администрации, они прямо противоречат указам президента Байдена.