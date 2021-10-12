Губернаторы Техаса и Флориды запретили принудительную вакцинацию в своих штатах
- 12.10.2021, 23:57,
- Новости
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Губернатор Техаса республиканец Грег Эбботт издал указ, который запрещает любой организации требовать обязательной вакцинации для своих сотрудников или клиентов. Также и губернатор Флориды республиканец Рон Десантис выступил с инициативой законопроекта, который запрещал бы увольнять людей за отказ пройти вакцинацию от ковида.
На прошлой неделе администрация президента США уже пригрозила
ещё одному республиканцу, губернатору Аризоны Дагу Дьюси, лишить штат дополнительного ковидного финансирования, поскольку в штате существуют две локальные программы, поощряющие школы не вводить обязательные маски.