 

Губернаторы Техаса и Флориды запретили принудительную вакцинацию в своих штатах

Губернатор Техаса республиканец Грег Эбботт издал указ, который запрещает любой организации требовать обязательной вакцинации для своих сотрудников или клиентов. Также и губернатор Флориды республиканец Рон Десантис выступил с инициативой законопроекта, который запрещал бы увольнять людей за отказ пройти вакцинацию от ковида.
 
Эти решения вызвали крайнее недовольство байденовской администрации, они прямо противоречат указам президента Байдена. 
На прошлой неделе администрация президента США уже пригрозила ещё одному республиканцу, губернатору Аризоны Дагу Дьюси, лишить штат дополнительного ковидного финансирования, поскольку в штате существуют две локальные программы, поощряющие школы не вводить обязательные маски. 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» А как у них? Подборка ковидонравов со всего мира
» Русский менталитет как он есть
» Книга "В трясине псевдорыночных реформ. Хроники развала экономики России и возможности выхода из кризиса".
» Пограничная война
» Геоэкономические итоги "газовой войны". Стратегия для России: региональная держава или сырьевая колония?
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Люди стоят денег

Люди стоят денег

Европа на приёме у психотерапевта

Европа на приёме у психотерапевта

Франция: \

Франция: "медицинские пустоши" и социальный обман

Антикитайская политика США ведет к обрушению ДНЯО и появлению новых ядерных держав

Антикитайская политика США ведет к обрушению ДНЯО и появлению новых ядерных держав

Язык как средство этнической мобилизации

Язык как средство этнической мобилизации

Новые манифесты российских либералов: липкое прикосновение пошлости

Новые манифесты российских либералов: липкое прикосновение пошлости

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Губернаторы Техаса и Флориды запретили принудительную вакцинацию в своих штатах

  • 23:57
  • 178

В День Колумба статую Колумба в Лондоне облили краской

  • 23:26
  • 166

В РФ амнистировали 300 000 мигрантов-правонарушителей

  • 22:42
  • 193

Президент Филиппин призвал колоть отказников во сне

  • 22:36
  • 177

Регионам, обеспечившим максимальную вакцинацию и ПЦР, дадут денег

  • 21:11
  • 208

Атака на ректора "Шанинки"

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru