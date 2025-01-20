Ковид оказался тесно связан с психосоматикой

Людям, перенёсшим ковид, не следует сомневаться в выздоровлении, иначе могут усилиться психосоматические отклонения, к такому выводу
пришли российские ученые по итогам изучения 10,2 тыс. человек в 33 регионах России. Учёные ЮУрГУ активно участвовали в исследовании по распространению соматической нагрузки в России. Одним из выводов этого исследования стало обоснованное понимание того, что самооценка здоровья пациентов, перенесших ковид, является сильным сопутствующем фактором для соматических и психологических отклонений, то есть соматические симптомы усугубляются, когда человек сомневается в своем здоровье.
В Британии исследование показало
, что "умные часы" могут усиливать озабоченность людей своим здоровьем, поскольку они привыкают постоянно отслеживать информацию о здоровье и могут перевозбудиться по этому поводу.