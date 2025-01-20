 

Ковид оказался тесно связан с психосоматикой

Людям, перенёсшим ковид, не следует сомневаться в выздоровлении, иначе могут усилиться психосоматические отклонения, к такому выводу пришли российские ученые по итогам изучения 10,2 тыс. человек в 33 регионах России. Учёные ЮУрГУ активно участвовали в исследовании по распространению соматической нагрузки в России. Одним из выводов этого исследования стало обоснованное понимание того, что самооценка здоровья пациентов, перенесших ковид, является сильным сопутствующем фактором для соматических и психологических отклонений, то есть соматические симптомы усугубляются, когда человек сомневается в своем здоровье. 
 
В Британии исследование показало, что "умные часы" могут усиливать озабоченность людей своим здоровьем, поскольку они привыкают постоянно отслеживать информацию о здоровье и могут перевозбудиться по этому поводу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В Дании ковид признали болезнью, не требующей особых мер
» Ковидосмертность в июле 2022 года оказалась на 95% меньше, чем год назад
» Верховный суд принял иск Лиги защитников пациентов о том, что ковид -- не особо опасная инфекция
» Каждый шестой ребёнок в Британии теперь имеет ментальные расстройства
» Гарвардский профессор медицины сформулировал 12 принципов общественного здоровья
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Молдавские гроздья гнева

Молдавские гроздья гнева

Ломка мира начнётся после инаугурации

Ломка мира начнётся после инаугурации

Приднестровье. Кто виноват и что будет?

Приднестровье. Кто виноват и что будет?

«Почему» и «зачем» в тумане войны

«Почему» и «зачем» в тумане войны

Маскировки и манипуляции Трампа под мнимые трансформации США: гегемон не будет изменять своей сущности.

Маскировки и манипуляции Трампа под мнимые трансформации США: гегемон не будет изменять своей сущности.

Приднестровье. Маленькая Россия и отражение

Приднестровье. Маленькая Россия и отражение

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

НАТО хочет закрыть для России Балтийское море

  • 17:54
  • 196

В 2024 году 77% зарубежных денежных переводов в Узбекистан были из России

  • 17:36
  • 182
Молдавские гроздья гнева

Молдавские гроздья гнева

Совет председателю Госдумы

Миллиардеры стали богатеть значительно быстрее

  • 14:05
  • 227

Ковид оказался тесно связан с психосоматикой

  • 11:49
  • 277
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru