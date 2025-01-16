В РАНХиГС высказались о том, как уменьшить число мигрантов; в Подмосковье закрыли 13 нелегальных молельных домов

Кандидат политических наук, доцент РАНХиГС Михаил Бурда отметил необходимость постепенной и последовательной борьбы с мигрантскими анклавами, которые уже сейчас местами превращаются в отдельные города. По мнению Бурды, чем больше для мигрантов будет расставлено «ограничительных флажков и колышков», которые будут сужать сферу их занятости, - тем успешнее получится уменьшать их количество. Политолог считает нужным сделать для приезжих ограничение: если мигрант приезжает работать на стройке, то он должен иметь право работать только на ней. Если передумает и захочет трудиться, например, курьером, то будет должен уехать на родину, переоформить документы и возвратиться работать курьером - но теперь уже только курьером. «Вот так эта система должна работать. И тогда постепенно установится порядок», — считает Бурда.

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