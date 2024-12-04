Эксперт РАНХиГС задался вопросом, "почему мы позволяем мигрантам зарабатывать, а нашим гражданам нет"

Кандидат политических наук, доцент РАНХиГС Михаил Бурда указал на ненормальность того, что мигранты в сферах доставки и такси стали зарабатывать больше, чем квалифицированные рабочие на заводе. Кроме того, он заявил о дефиците кадров на российских предприятиях. «Сейчас мы говорим о том, что если наведем порядок в миграционной сфере, то это приведет к тому, что у нас в стране некому будет производить снаряды и работать на оборонных заводах. (...) А почему мы позволяем мигрантам зарабатывать, а нашим гражданам — нет?» — сказал Бурда.

По словам доцента, чтобы урегулировать ситуацию, следует не завозить мигрантов без необходимости, а поднимать заработные платы россиянам. Специалист добавил, что для сферы доставки в России есть трудовые ресурсы, и предложил привлекать молодёжь и активных пенсионеров.