 

Эксперт РАНХиГС задался вопросом, "почему мы позволяем мигрантам зарабатывать, а нашим гражданам нет"

 

Кандидат политических наук, доцент РАНХиГС Михаил Бурда указал на ненормальность того, что мигранты в сферах доставки и такси стали зарабатывать больше, чем квалифицированные рабочие на заводе. Кроме того, он заявил о дефиците кадров на российских предприятиях. «Сейчас мы говорим о том, что если наведем порядок в миграционной сфере, то это приведет к тому, что у нас в стране некому будет производить снаряды и работать на оборонных заводах. (...) А почему мы позволяем мигрантам зарабатывать, а нашим гражданам — нет?» — сказал Бурда.

По словам доцента, чтобы урегулировать ситуацию, следует не завозить мигрантов без необходимости, а поднимать заработные платы россиянам. Специалист добавил, что для сферы доставки в России есть трудовые ресурсы, и предложил привлекать молодёжь и активных пенсионеров.

 
Ранее глава департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ Никита Кузнецов сказал, что в России сейчас работают не менее полутора миллиона одних только курьеров, а также около полумиллиона упаковщиков, сборщиков заказов и других сотрудников. Также стало известно, что средняя зарплата мигрантов в 2024 году выросла на 38%, в то время как средняя зарплата россиян - на 13%. 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Глава СПЧ сказал, что в РФ даже не пытались набирать русских вместо мигрантов
» Жителям России позволят зарабатывать на сборе грибов и ягод
» Трудовые мигранты покидают Россию из-за ослабления рубля
» Таджикские трудовые мигранты хотят провести митинг в Москве
» Мигрантам запретят в России торговать спиртным и лекарствами
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
\

"Количество язычников в зоне СВО в Новороссии поражает!"

Мигрант и государство. Кто кого выбирает?

Мигрант и государство. Кто кого выбирает?

Теперь скрытое стало явным

Теперь скрытое стало явным

Уважай своего палача

Уважай своего палача

«Мы не рабы, рабы не мы»

«Мы не рабы, рабы не мы»

“Бедные-несчастные”. Что не так с Молдовой?

“Бедные-несчастные”. Что не так с Молдовой?

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Украинцы атакуют Белгородскую область, в Шебекине трое раненых

  • 19:20
  • 190

Эксперт РАНХиГС задался вопросом, "почему мы позволяем мигрантам зарабатывать, а нашим гражданам нет"

  • 17:05
  • 225

Глава Северной Осетии сказал, почему никабы - это "очень плохая история"

  • 16:55
  • 215

В 2024 году мигранты послали в Узбекистан из РФ на 35% больше денег, чем в 2024 году. Зарплаты мигрантов выросли

  • 11:58
  • 273

В Евросоюзе растёт число преступлений против христиан, Еврокомиссия предпочитает этого не замечать

  • 11:42
  • 238

Парламент Южной Кореи отменил военное положение

  • 07:25
  • 269
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru