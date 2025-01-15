Ректора нижегородского вуза задержали за фиктивное обучение иностранцев, в Москве мигранты переделали названия остановок

суд приговорил пять человек, среди которых бывший сотрудник управления по вопросам миграции ГУ МВД по региону, к срокам от 8 до 12 лет колонии за взятки от мигрантов "за беспрепятственное прохождение собеседования на носителя русского языка".

задержали уроженца Средней Азии с полукилограммом метадона, который он купил для дальнейшего сбыта.

Жителей Москвы возмутили вывески на коммерческих маршрутках, обслуживаемых мигрантами. Гастарбайтеры написали их так, как сами воспринимают на слух: вместо «Газопровода» появился «Газаправод», а «Бунинская аллея» превратилась в «Бунски алея».

«Простите за термины, но надо говорить откровенно. Идет тихая оккупация, и ситуацию уже даже можно назвать и нужно называть этноцидом, потому что это разрушение нашего традиционного уклада жизни, русской культуры, русского языка, нашей исторической памяти», — заявил политолог Эрнест Макаренко.