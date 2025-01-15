 

Ректора нижегородского вуза задержали за фиктивное обучение иностранцев, в Москве мигранты переделали названия остановок


 
В Нижнем Новгороде суд арестовал ректора Нижегородского государственного агротехнологического университета Игоря Воротникова по делу о злоупотреблении должностными полномочиями и организации фиктивного обучения студентов-иностранцев.
В Иркутской области суд приговорил пять человек, среди которых бывший сотрудник управления по вопросам миграции ГУ МВД по региону, к срокам от 8 до 12 лет колонии за взятки от мигрантов "за беспрепятственное прохождение собеседования на носителя русского языка".
В Москве задержали уроженца Средней Азии с полукилограммом метадона, который он купил для дальнейшего сбыта.
 

Жителей Москвы возмутили вывески на коммерческих маршрутках, обслуживаемых мигрантами. Гастарбайтеры написали их так, как сами воспринимают на слух: вместо «Газопровода» появился «Газаправод», а «Бунинская аллея» превратилась в «Бунски алея».

«Простите за термины, но надо говорить откровенно. Идет тихая оккупация, и ситуацию уже даже можно назвать и нужно называть этноцидом, потому что это разрушение нашего традиционного уклада жизни, русской культуры, русского языка, нашей исторической памяти», — заявил политолог Эрнест Макаренко.


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