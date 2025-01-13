 

Участники СВО смогут получить грант для начала своего дела на селе

Участники и ветераны специальной военной операции смогут получить грант "Агромотиватор" для начала начала предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве. Размер гранта на разведение крупного рогатого скота для производства мясной и молочной продукции составит до 7 млн рублей, на ведение агробизнеса по другим направлениям - до 5 млн рублей. Отбором грантополучателей займутся региональные комиссии, которые будут оценивать представленные проекты.

"Помимо повышения производительности, выполнение этих мер будет способствовать созданию новых рабочих мест на селе", - считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 


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APN.ru