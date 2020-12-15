 

Средний медперсонал получит от 500 тыс. до 1 млн рублей подъёмных при переезде в сёла

 

Средний медицинский персонал в РФ получит от 500 тыс. до 1 млн рублей подъёмных при переезде в сёла или удалённые районы. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил:

"В сельской местности, в отдалённых районах особо ощущается нехватка кадров, поэтому продолжается работа по привлечению туда специалистов, в том числе и категории среднего медицинского персонала. По решению правительства, с января 2021 года акушерки и медсестры фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), которые переедут работать на село или в небольшие города с населением до 50 тыс. человек, будут получать подъёмные средства".


Размер этих выплат будет таким же, как и для фельдшеров, - 1 млн рублей при переезде на Дальний Восток, Крайний Север или в Арктику. Тем, кто выберет другие удалённые труднодоступные территории, будет выплачиваться 750 тыс. рублей. На 500 тыс. рублей смогут рассчитывать те медики среднего звена, которые переедут в небольшие населённые пункты в других регионах страны.


Сейчас медики, переехавшие работать в посёлки или города с населением до 50 тысяч человек, получают единовременные выплаты: врачи - 1 млн рублей, фельдшеры - 500 тыс. рублей. Если населённые пункты находятся на удалённых и труднодоступных территориях, то компенсации увеличиваются до 1,5 млн рублей и 750 тыс. рублей соответственно. А для тех, кто выберет Дальний Восток, Крайний Север или Арктическую зону, выплаты составят 2 млн рублей и 1 млн рублей соответственно.


Для получения компенсации медработники среднего звена должны заключить договор с лечебным учреждением, обязуясь отработать там не менее пяти лет.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Сельскую ипотеку взяли почти 20 000 россиян. А хотели взять 125 000.
» Среднегодовую пенсию и материнский капитал увеличат
» Минфин предложил не менять страховые взносы для индивидуальных предпринимателей в 2021 году
» Эльвира Набиуллина снова поработает у Германа Грефа
» Фрадков повысил пенсии
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Ведущие специалисты и неприлетевшие грачи

Ведущие специалисты и неприлетевшие грачи

Церковный раскол: Конституция и анафема

Церковный раскол: Конституция и анафема

Россия и Япония готовятся к войне за Курилы?

Россия и Япония готовятся к войне за Курилы?

Белорусский протест: тренды конца ноября

Белорусский протест: тренды конца ноября

Ислам на постсоветском пространстве: новейшая история и современное положение

Ислам на постсоветском пространстве: новейшая история и современное положение

Крым спустя семь лет после майдана: что остаётся нерешённым

Крым спустя семь лет после майдана: что остаётся нерешённым

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Университете Флориды провели 54 исследования с 77 000 участников и выяснили, опасны ли "бессимптомники"

  • 19:34
  • 138

Американский экономист обвинил главу ВОЗ в геноциде

  • 19:09
  • 148

Думе рекомендовали резко расширить список тех, кто подвергается обязательной геномной регистрации

  • 18:49
  • 144

Дума ввела штрафы для чиновников за оскорбления граждан и распространила штрафы на "индивидуально неопределённых лиц"

  • 18:42
  • 145

Учёные выяснили, при какой температуре резко сокращается жизнь деревьев

  • 18:33
  • 150

Средний медперсонал получит от 500 тыс. до 1 млн рублей подъёмных при переезде в сёла

  • 18:17
  • 149
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru