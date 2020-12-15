Средний медперсонал получит от 500 тыс. до 1 млн рублей подъёмных при переезде в сёла

Средний медицинский персонал в РФ получит от 500 тыс. до 1 млн рублей подъёмных при переезде в сёла или удалённые районы. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил:

"В сельской местности, в отдалённых районах особо ощущается нехватка кадров, поэтому продолжается работа по привлечению туда специалистов, в том числе и категории среднего медицинского персонала. По решению правительства, с января 2021 года акушерки и медсестры фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), которые переедут работать на село или в небольшие города с населением до 50 тыс. человек, будут получать подъёмные средства".





Размер этих выплат будет таким же, как и для фельдшеров, - 1 млн рублей при переезде на Дальний Восток, Крайний Север или в Арктику. Тем, кто выберет другие удалённые труднодоступные территории, будет выплачиваться 750 тыс. рублей. На 500 тыс. рублей смогут рассчитывать те медики среднего звена, которые переедут в небольшие населённые пункты в других регионах страны.





Сейчас медики, переехавшие работать в посёлки или города с населением до 50 тысяч человек, получают единовременные выплаты: врачи - 1 млн рублей, фельдшеры - 500 тыс. рублей. Если населённые пункты находятся на удалённых и труднодоступных территориях, то компенсации увеличиваются до 1,5 млн рублей и 750 тыс. рублей соответственно. А для тех, кто выберет Дальний Восток, Крайний Север или Арктическую зону, выплаты составят 2 млн рублей и 1 млн рублей соответственно.





Для получения компенсации медработники среднего звена должны заключить договор с лечебным учреждением, обязуясь отработать там не менее пяти лет.