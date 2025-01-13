Долги российских предприятий растут

По итогам декабря корпоративные эмитенты облигаций в России привлекли более 1,8 триллиона рублей, что почти в два раза выше, чем в прошлом месяце, и на треть больше исторического максимума, установленного годом ранее. За весь 2024 год сумма заимствований достигла 6,86 триллиона рублей, что тоже стало рекордом роста корпоративного долга. В 2023 году результат составлял 5,2 триллиона, а в 2021-м, когда компании могли занимать и за рубежом — 3,2 триллиона.

Наибольший вклад в размещение облигаций внесли компании реального сектора, на них пришлось 51,8 процента. Потребности российских предприятий в финансировании остаются на высоком уровне. Только для погашения имеющихся задолженностей компаниям необходимо за год занять 5,1 триллиона рублей.



