В Москве около 10 школьников стали жертвами мошенников всего за несколько дней

Порядка 10 школьников в Москве за последние дни стали жертвами уловок мошенников из-за онлайн-игры Roblox, желая купить или создать виртуальных героев или предметы. Злоумышленники предлагали детям ради покупки или создания виртуальных героев или предметов выполнять задания, которые в том числе предусматривают передачу номеров банковских карт и пин-кодов. Суммы причиненного ущерба составляют от 20 тыс. рублей до 900 тыс. рублей.

Предварительно мошенники отправляют детям и подросткам сообщения, цель которых — заинтересовать жертву и перенести общение в мессенджеры.