 

В РФ на 2,2% снизилось число тяжких преступлений мигрантов

По данным МВД РФ, общее количество преступлений, совершённых иностранцами в России в прошлом году, снизилось на 0,9%, а число совершённых мигрантами тяжких преступлений уменьшилось на 2,2%. Существенно снизилось число разбоев и грабежей: на 27% и 26% соответственно. 

 

Калужский районный суд приговорил к пяти годам заключения и лишил гражданства России уроженца ближнего зарубежья, который совершил серию разбойных нападений, вымогательств и поджогов на территории региона. 

В Новосибирске мигранты пытались вывезти из РФ добытое на российском прииске золото на сумму более 16 млн рублей. 

В Челябинске цыгане крестили ребёнка в православном храме и украли столетнюю икону и две литографии.

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APN.ru