В Курске открылась выставка "Ремёсла Древней Руси"

Выставка, посвящённая ремесленным традициям Древней Руси конца X века, открылась в Курском государственном музее археологии.

Выставка посвящена ремесленным традициям эпохи становления Древнерусского государства. Здесь представлены более 80 экспонатов X-XI веков, найденных на территории Курска, а также Липинского и Гочевского археологических комплексов, и работы мастеров-реконструкторов. Посетители могут увидеть украшения, глиняную посуду, хозяйственные инструменты.

"Зачастую вещи не доходят до нас, ведь не всем повезло с грунтом, как в Новгороде или Пскове, где сохраняются изделия из кожи и дерева. К сожалению, на территории курского края предметы из органики или не доходят до нас вообще, или реставраторам приходится долгие месяцы или годы "колдовать" над ними, чтобы они увидели вторую жизнь", - рассказал директор музея Геннадий Стародубцев.