 

В Старой Руссе открылась выставка "Русская усадьба"

Выставка "Русская усадьба" о феномене загородной жизни, в основе которой - живописные полотна художника Натали Михайлюк, открылась в музее романа "Братья Карамазовы" в Старой Руссе. Также в экспозиции представлены предметы, рассказывающие об усадебном быте семьи Достоевских и других старорусских жителей. Представленные пейзажи и натюрморты, выполненные в технике сухой пастели, наполнены русским колоритом, красотой провинциальной жизни.

Художник Натали Михайлюк - член Союза художников Подмосковья, член Национального Союза Пастелистов России, член Союза Пастелистов Невады (Калифорния), автор проектов "Пастель через столетие", "Романтика железных дорог", "Урал - сердце России". Её работы находятся в частных коллекциях в США, Германии, Канаде, Италии, Франции, России и других странах. "Работы Натали Михайлюк передают мельчайшие оттенки света и цвета, подчеркивая самобытную красоту русской усадебной жизни", - пояснили в музее.

 

Русская усадьба - это особый мир, в котором формируются семейные ценности, передающиеся из поколения в поколение. 


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APN.ru